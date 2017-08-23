Молодь Миколаївщини запрошують взяти участь у фіналі Студреспубліки

24-27 серпня за підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України на Чорноморській косі, під Очаковом, на узбережжі Чорного моря (Миколаївська обл., Очаківській р-н, курорт Чорноморка, комплекс «Жемчужина») відбудеться фінал XIX Студреспубліки – найбільший в Україні майданчик діалогу про майбутнє, який щороку збирає найбільш прогресивних молодих людей, інтелектуалів.

Фінал Міжнародної програми «Студентська республіка» — це найбільш масштабна щорічна молодіжна громадська подія в Україні й одночасно — найінтелектуальніша. Імпровізована держава збере близько 800-1000 учасників із України та з-за кордону. Кожен тут може знайти себе, чи в глибокій розумовій роботі над модернізацією України,чи вспілкуванні з прекрасними людьми з усіх регіонів, чи в драйвових суб-фестах, які тривають нон-стоп, повідомляє Миколаївська ОДА.

У фіналі Студреспубліки учасників очікуватиме потужна оргдіяльнісна гра на тему «Освіта – ключовий напрямок нової індустріалізації України». Також до програми додасться яскрава мульти-фестивальна частина. І все це в ігрових умовах імпровізованої держави «Студентська республіка», яка має власнуКонституцію, закони, органи влади, партії, валюту, територію.

У рамках проведення ОДГ, завдяки унікальному дискусійно-змагальному формату, в учасників є можливість спробувати свої сили, презентувати ідеї, які можливо комусь здаються абсурдними, подискутувати, допускати і виправляти помилки, вдосконалюватися — і шукати, шукати і ще раз шукати. Адже Студреспубліка – це майданчик, де всі думки приймаються! Участь у грі беруть переможці регіональних Студреспублік: Студентські мери та депутати Студентських магістратів, а також ті, хто виявив бажання, пройшовши обов’язкову онлайн-реєстрацію на сайті Студреспубліки.

Важливо, що характерний феномен програми — це проекція майбутнього України. Все, що відбувається на Студреспубліці, потім так чи інакше, але обов’язково відтворюється в державі. Це накладає особливу відповідальність на всіх учасників і переможців.

Учасники зможуть взяти участь у молодіжних активностях — «Студентській Мафії», «Фестивалі аматорського відео», Фото-конкурсі, «Нічній тусі», «Денній тусі» та інших суб-фестах. Під час Студреспубліки буде обрана «Перша Леді», визначено кращого соціального музиканта у MusicLiveAwards і ще багато інших переможців у цілій купі суб-фестів.

«Тут протягом 3-х неймовірно насичених, змістовних і драйвових днів ви побачите старих друзів, познайомитеся з новими, і разом під пекучим сонцем і свіжою морською хвилею не лише долучитеся на ділі до команди тих, хто живе задля спасіння України, але й отримаєте незабутні відчуття, які вас не покинуть аж до наступного, ювілейного фіналу Студреспубліки-2018», — зазначають організатори.