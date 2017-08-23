В Николаеве пройдет семинар по медитации

24 августа в йога-центре "Намасте" на ул. Московская 42/1 пройдет семинар по медитации.

Об этом сообщают организаторы, передает Свідок.info

Регистрация на мероприятие пройдет с 9:00 до 9:30, сам семинар с 9:30 до 10:30.

"Мы проведем бесплатный семинар по медитации и познакомимся с практикой дзадзен. Мы преподаем медитацию не как духовную, а светскую практику", - обещают организаторы.

К сожалению, "информационный шум" сегодня достиг небывалых размеров: соц.сети, мультитаскинг, тв и т.д. На нас обрушиваются терабайты информации, и если не научится фильтровать ее - это приведет к стрессам и другим плачевным последствиям.

"Наше желание - дать всем желающим упражнение для ума, научить контролировать собственные мысли и эмоции", - отмечается в анонсе.

Тренер: Александр Данильцев

Вход свободный.