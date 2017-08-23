В Николаеве пройдет семинар по медитации

23.08.17 20:30Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

24 августа в йога-центре "Намасте" на ул. Московская 42/1 пройдет семинар по медитации.

Об этом сообщают организаторы, передает Свідок.info

Регистрация на мероприятие пройдет с 9:00 до 9:30, сам семинар с 9:30 до 10:30.

"Мы проведем бесплатный семинар по медитации и познакомимся с практикой дзадзен. Мы преподаем медитацию не как духовную, а светскую практику", - обещают организаторы.

К сожалению, "информационный шум" сегодня достиг небывалых размеров: соц.сети, мультитаскинг, тв и т.д. На нас обрушиваются терабайты информации, и если не научится фильтровать ее - это приведет к стрессам и другим плачевным последствиям.

"Наше желание - дать всем желающим упражнение для ума, научить контролировать собственные мысли и эмоции", - отмечается в анонсе.

Тренер: Александр Данильцев

Вход свободный.

Похожие новости

17.05.17 08:45Стало известно кто вчера напал на мэра Николаева

16.05.17 11:51Нардеп Березюк раскритиковал полицию из-за избиения Апанасенко: «Ему угрожали, никто не обращал внимание»

15.05.17 14:57Министр образования Гриневич едет в Николаев

08.05.17 19:38В Николаеве состоится семинар для прокуроров, судей, следователей и юристов

10.04.17 12:10Николаевцев приглашают на бесплатный семинар по самообороне

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Среда, 23.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00В аэропорту "Николаев" политбомонд отпраздновал ремонт взлетной полосы

20:45Германия досрочно вернула в страну половину золотого запаса

20:30В Николаеве пройдет семинар по медитации

20:17На Донбассе договорились о прекращении огня

20:04По факту «минирования» николаевского «Экватора» начато уголовное производство

19:52Синоптик рассказала о погоде на День Независимости

19:38НБУ отменил последние ограничения на снятие наличных

19:27Кинокритики назвали 100 лучших комедий всех времен

19:18В Николаеве женщина-сутенер хотела сбежать в Крым

19:04Появится еще один парк. Военно-промышленный

18:50Николаевский зоопарк готовится встречать жирафов

18:38В Николаеве на День города выступит группа «Ляпис 98»

18:24На Пушкинском кольце столкнулись седельный тягач и «Мерседес» — на проспекте огромная пробка

18:10Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

17:57Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

17:48Как в Николаеве получить правовую помощь бесплатно

17:35Вниманию автовладельцев: на Ингульском мосту идут ремонтные работы

17:22"Юный карась": Поплавский повеселил сеть фотографией с отдыха

17:11В Николаеве контролеров учили проверять электронные билеты

16:55В работе Facebook произошел сбой

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.08.17 07:576580

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 08:134020

Генштаб показал репетицию парада на 24 августа

10.08.17 08:293880

Канадська компанія має намір інвестувати в розвиток сонячної енергетики та енергетичної сфери Миколаївщини

10.08.17 08:384100

Выпуск автомобилей в Украине воскресает — эксперты

Самые читаемые

17.08.17 20:0519360

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116800

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 07:576580

В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

10.08.17 10:596470

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама