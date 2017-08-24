Николаевский русский театр набирает юных актёров

24.08.17 08:47Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский академический художественный русский драматический театр объявляет отборочный конкурс юных артистов 14-19 лет в театральную школу-студию.

Всем нам известно, насколько важную роль играют эмоции и чувства в жизни детей. Удовольствие, радость, осознание собственного успеха не столько укрепляют их здоровье, сколько повышают чувствительность к происходящим вокруг нас процессам.

Одним из источников радости подростков является активное общение и совместная работа с успешными ровесниками и взрослыми, которые создают все условия для удовлетворения и укрепления самой естественной их потребности в разнообразной деятельности: смотреть, слушать, двигаться. В процессе этого происходит всестороннее развитие личности.

Теперь Русдрам будет играть основную роль в художественно-эстетическом воспитании пятнадцати молодых николаевцев, которым по окончании обучения будет выдано свидетельство, открывающее дорогу во все профильные ВУЗы Украины, сообщает Новостной Николаев.

Театр входит в повседневную жизнь детей – явление не редкое в современном Николаеве. Однако, не все мамы и папы способны оплатить учёбу их чад в театральной школе, где профессионально преподаётся актерское мастерство и режиссура, грим, история театра, театральная этика, сценическая речь и пластика.

Николаевский академический художественный русский драматический театр приглашает юных николаевцев получить трёхлетнее образование на бесплатной основе. Занятия будут проводиться в театре 3 раза в неделю.

Всё, что требуется от будущих артистов – это подготовленная творческая программа, которая включает: стихотворение, басню, отрывок из прозы, монолог из пьесы, песню, танец.

Сам конкурс состоится 17 сентября. Начало мероприятия в 10.00.

Творческие встречи с ведущими актерами Николаевского русского театра, мастер-классы известных педагогов Украины и ближнего зарубежья, участие в спектаклях, концертных программах театра – всё это ожидает тех, кто станет учеником школы-студии. Особый мир, где ребёнок познает сущность добра и зла, приобщается к большому искусству, открывает свои двери.

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