Как открыть тематический коворкинг: бизнес-план

После универсальных коворкингов, входят в моду тематические некафе, например, швейные, вязальные, столярные.

Мир все чаще отказывается от упорядоченного ритма жизни — когда утром идешь на работу, а вечером возвращаешься домой, чтобы поужинать и провести вечер с семьей или у телевизора. Благодаря развитию технологий люди переводят работу в дистанционный формат — когда работать можно из дому, в любимом кафе в городе или на берегу далекого горного озера — как говорится, лишь бы условия работы были комфортными, не мешали находиться на связи и помогали соблюдать все дедлайны сдачи проектов.

Для таких вольных искателей новых форматов труда и в Украине предлагаются все новые и новые вариации коворкингов и антикафе. Речь — о свободных пространствах, где человек может заниматься любыми видами деятельности: работать на компьютере, читать книги, проводить переговоры и т. д. Но, если раньше такие помещения были универсальными, то в последние год-два их владельцы начали открывать узкие тематические проекты — столярные, визажные, швейные. Поэтому "Сегодня" изучила перспективы и риски запуска кулинарного коворкинга в столице.

Бизнес-план кулинарного коворкинга

Описание проекта Открываем в Киеве кулинарный коворкинг "Готовим вкусно". Будем учить всех мастерству приготовления первых, основных блюд, десертов. Можно будет готовить европейскую и азиатскую кухню, исходя из запросов клиентов. Также люди смогут арендовать помещение для своих целей (проведения мастер-классов, торжеств). Если ежедневно к нам придут 20 людей с чеком 300 грн, проект окупится за полгода.

Стартовый капитал

Сначала купим оборудование: холодильники, плиты, весы, вытяжку, водонагреватель, кухкомбайны, микроволновку, кофемашину, столы, стеллажи, электрочайник, фритюрницу, блинницу, сковородки, кастрюли, ножи. На это заложим 270 тыс. грн, ведь технику купим б/у. Еще 80 тыс. грн уйдет на покупку оргтехники — ноутбуков, мобилок, принтера, сканера, ксерокса, сейфа, касс-аппарата, канцтоваров. Также нужны сигнализация и видеонаблюдение (установка — 20 тыс. грн), одноразовая посуда, продукты и бытхимия (30 тыс. грн).

ВСЕГО: 400 тыс. грн на старте

Маркетинг, реклама

Проекту нужен сайт. Разработка хорошей "визитки" тянет на 10 тыс. грн. За домен, хостинг и техподдержку выложим до 2000 грн в год. На сайте расскажем о бизнесе, оставим фото, укажем цены, адрес и телефоны. Также заведем странички в соцсетях для новостей и акций. Нужны и визитки, флаера.

ВСЕГО: 12 тыс. грн на старте и 2 тыс. в месяц

Текущие расходы

Снимем рабочее кафе, поэтому на ремонт и покупку мебели не тратимся. Аренда 100 кв. м на Петровке обойдется в 30 тыс. грн. На ЖКУ, интернет, охрану, мобсвязь заложим 7 тыс. грн. Еще 20 тыс. грн нужно для допзакупки продуктов, канцтоваров, бытхимии.

Возьмем на работу 2-х администраторов (через день, ставка 300 грн в смену), 2-х учителей-поваров (через день, ставка 600 грн в день), уборщицу (2 тыс. грн), бухгалтера на аутсорсинге (4 тыс. грн). Директор — предприниматель (8 тыс. грн).

ВСЕГО: 98 тыс. грн в месяц

Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, трехчасовой мастер-класс приготовления, скажем, бургеров обойдется минимум в 300 грн на человека (с включением оборудования, продуктов, одноразовой формы и т. д.). Минимальная наценка при этом составляет 20—30%. То есть, можем предположить, что ежедневно мы будем проводить по два мастер-класса с группами до 10 человек. Выходит, за месяц заработаем 180 тыс. грн. Минусуем текущие (98 тыс.) и маркетинговые (2 тыс.) расходы (всего 100 тыс. грн), получаем 80 тыс. грн. С учетом стартовых (400 тыс.) и маркетинговых (12 тыс.) затрат (всего 412 тыс. грн) наш проект может окупиться примерно через полгода.

Ищем необычные форматы

По словам экспертов, запуск коворкингов может быть интересным и перспективным бизнесом, но стартовать с таким проектом надо крайне осторожно. "В последние годы в Киеве и других городах Украины активно открывались свободные пространства, где при условии оплаты, скажем, часа или целого дня могут работать айтишники, дизайнеры, писатели, студенты и т. д. Но активное появление таких коворкингов привело к перенасыщению рынка и высокой конкуренции заведений, при этом в огромном количестве предложений не так много проектов, которые могут похвастаться действительно хорошим предложением услуг. Речь идет об удобном месторасположении, большом помещении с удобным дизайном, наличии всей мебели и оргтехники, коммуникабельной и вежливой команды и т. д. Поэтому, если новый коворкинг хочет получить репутацию качественного проекта, заведение должно выделяться из толпы и предложить нестандартный перечень услуг, которые точно будут востребованы аудиторией", — разъясняет глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.

ТЕМАТИКА. Одним из вариантов развития коворкинговой культуры можно считать их разбивку на специализации. В столице уже работают коворкинги, где можно, к примеру, столярничать, шить, вязать и т. д. "Эти проекты могут оказаться вполне успешными, и вслед за ними можно запускать и другие узконаправленные коворкинги. Проекты могут запускаться в традиционных сферах, скажем, в рисовании, гончарстве, кулинарии и т. д. Но могут быть и задействованы высокоинтеллектуальные ниши, связанные с робототехникой, программированием, искусственным интеллектом. Просто при креативе нового предложения в коворкинговой инфраструктуре нужно учитывать важные детали: какая именно аудитория будет здесь задействована, и будет ли поток клиентов постоянным и большим. К примеру, спрос на пространства, где можно научиться готовить, программировать или арендовать оборудование для реализации своих проектов, может быстро окупить инвестиции", — разъясняет руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Идем вслед за аудиторией

Но каким бы перспективным ни казался запуск будущего тематического коворкинга, реализовывать новый проект нужно поэтапно, считают предприниматели. "Подумываю о запуске кулинарного коворкинга. Но уже подсчитывал, что для старта такого проекта нужно минимум $30 тыс. Поэтому хочу сначала четко продумать всю концепцию, чтобы создать проект, подобного которому нет на рынке. Моя бизнес-модель ассоциируется с кубиком Рубика: то есть идея может быть и универсальной, и специфической, и взаимозаменяемой в деталях. Например, на определенном этапе хотел совместить кондитерские курсы с кулинарным коворкингом и небольшим кафе, чтобы здесь можно было бы и кофе с десертом заказать, и взять в аренду помещение, чтобы приготовить торт на семейное торжество, и обучиться тонкостям изготовления интересующего десерта. Но потом подумал, что это слишком простой формат, и теперь обдумываю новую концепцию, где можно использовать нестандартное оборудование", — рассказывает киевлянин Олег Лещинов.

А столичный хендмейдер Мария Борисова отмечает: лучше творческие коворкинги запускать поэтапно, поскольку нужно создать вокруг себя аудиторию, которая будет заинтересована ходить на курсы или привыкнет к кругу общения мастеров. "Сначала можно создать страничку по интересам в социальной сети "Фейсбук". Можно там разместить объявление вроде "обучаю вышивке гладью" или "научу шить супермодные вещи для малышей". После — сделать ссылку на свой видеоблог с уроками. Дальше организовать обучающий кружок у себя дома или у кого-то из учеников. При этом первые такие курсы желательно проводить бесплатно, чтобы люди привыкли к новому увлечению, заинтересовались тусовкой и хотели развивать мастерство в шитье, вышивке или другом творческом деле. А уже когда в определенных кругах будет известно имя мастера, можно подумать и о запуске творческого пространства", — говорит Борисова. По ее словам, если таким образом монетизировать свое увлечение, то можно снизить риски неуспешности проекта и создать востребованные услуги.

Хорошая команда: должна "гореть"

Перед запуском проекта стоит пообщаться с целевой аудиторией, которую предприниматель хочет привлечь в новый тематический коворкинг. "Скажем, если речь идет о кулинарном коворкинге, стоит выяснить, хотят посетители печь торты или заниматься изготовлением джемов и варенья. Ведь в зависимости от отзывов людей можно будет понять, какое именно оборудование понадобится, где искать место для организации коворкинга и какой в конце концов средний чек готов будет оставить клиент в новом заведении", — поясняет Андрей Кривонос. При этом эксперт подчеркивает: особое внимание стоит уделить подбору команды, которая будет работать в тематическом коворкинге: "Безусловно, в этих процессах может и должен быть задействован сам предприниматель, если он горит этой идеей и является в ней профессионалом или хочет научиться чему-то новому. Но при этом важно найти для тематического коворкинга преподавателей — людей, которые смогут поддержать и развить проект. Это важно, потому что тематический коворкинг, где будет проходить обучение аудитории не только в теории, но и на практике, по сути является клиентоориентированным сервисом. А значит, люди потянутся изучать кулинарию, шитье или столярку только к тому преподавателю, кто не только опытен, но и коммуникабелен, терпелив и умеет располагать к себе учеников", — говорит Кривонос. В свою очередь хендмейдер Мария Борисова советует подбирать команду для проекта в тематической тусовке, причем заняться этим еще до запуска проекта. "Когда общаешься с мастерами на ярмарках или проводишь мастер-классы, всегда можно найти единомышленников, с которыми можно и даже нужно работать в бизнесе. Хорошей командой могут стать и члены семьи — если, конечно, все увлекаются тем хобби, которое станет основой тематического коворкинга", — поясняет она. В то же время Кривонос уточняет: все рабочие взаимоотношения с командой желательно фиксировать официально, трудоустраивая людей в штат или оформляя контракт. "Если люди творческие, это поможет избежать обид, перетягивания клиентов на себя или других проблем, которые могут возникать в ходе развития бизнес-проекта", — поясняет эксперт.