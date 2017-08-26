Туристам предлагают путешествие на частный остров за миллион долларов

Путешественникам предлагают отдохнуть на частном острове в Карибском море, около Никарагуа. Недельный отпуск обойдется в миллион долларов, однако сумма включает перелеты с любой точки мира и программу «все включено».

Недельный отдых на острове Калала в Карибском море у берегов Никарагуа за миллион долларов предлагают компании туристов из 10 человек. За эту сумму путешественникам устроят перелет на частном самолете из любой точки мира в США, а оттуда в Никарагуа. На сам остров клиентов доставят вертолетом.

Для гостей на острове предусмотрены четыре виллы и полное обеспечение всем в исполнении 25 человек персонала. На отдыхе туристов будут сопровождать профессиональный фотограф и даже голливудский видеооператор. По окончанию тура, клиентам подарят фотоальбомы и фильмы, на которых запечатлен их отдых.

Для клиентов, которые закажут тур за миллион долларов, подготовили и развлекательную программу. Так, гостям предложат понырять с аквалангом и принять участие в квесте. Интересно, что в рамках этого квеста, туристы должны будут искать клад с самыми настоящими золотыми слитками и монетами, стоимость которых превышает 150 тысяч долларов.

Также отдыхающие смогут полакомится изысканными блюдами из морепродуктов, которые выловят прямо у берегов острова. Для желающих проведут мастер-классы по кулинарии. Еще один мастер-класс будет для желающих научится скручивать настоящие сигары.

Кто организовывает тур и кому принадлежит целый остров Калала, неизвестно.