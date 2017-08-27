В Николаеве любителей детективов приглашают на лекцию и кинопоказ

27.08.17 18:27Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

2 сентября в центральной городской библиотеке им. Кропивницкого пройдет лекция и показ для любителей жанра детектив.

15:00 - ЛЕКЦИЯ "КАК ДЕТЕКТИВ СТАЛ САМЫМ ГЛАВНЫМ КИНОЖАНРОМ" (лектор - кандидат филологических наук Богдан Стороха, г. Полтава)

16:30 - КИНОПОКАЗ "ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА: УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУДИ-ХИЛЛ "

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Как совершенно универсальный, а во многом – отсылающий к мифам и сказке, о чём говорят многочисленные исследователи – жанр, детектив уже давно захватил все возможные форматы восприятия, беря нас в окружение со страниц прессы, книг, больших экранов кинотеатров и меньших – телевизоров, планшетов и смартфонов. Практически неизменным и общим для любой формы детектива остается одно: наличие преступления (и преступление – это убийство), за которым обязано следовать расследование, которое обязано закончиться победой детектива / следователя; а если нет – нужно ждать второго сезона / второй части книги.

Если заняться системным исследованием и рассмотрением этого многоликого жанра, можно увидеть, как он «ввинчивается» в наши представления о государстве, формирует представления о профессии, влияет на наше понимание своей собственной «человечности» на грани с «нелюдью». Немного преувеличив, можно было бы сказать, что детектив для нас исполняет функцию своеобразного «религиозного действа», упорядочивая как нашу жизнь (достаточно однообразно разворачивающуюся без детективного ритуала), так и представления о ней. Потому что в данном случае «жить» – совсем необязательно – достаточно прочитать о жизни в детективном романе или увидеть детективную историю на экране. Об этом, собственно, и будет идти речь во время лекции – словом, текстом, изображением, передает svidok.info

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Воскресенье, 27.08.2017

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