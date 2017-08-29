В Николаеве состоится выставка фотографий в жанре ню

Сегодня, 29-го августа, в Николаеве состоялась пресс-конференция фотографа Славы Поседай, которая подготовила для горожан первую в городе официальную фотовыставку в жанре ню

Итак, выставка под названием «Мир без мужчин. Начало. Ева» состоится 8-го сентября в Николаевском Доме художника, передает Інше.ТВ.

На пресс-конференции сама автор выставки подробно рассказала о самодостаточности, наполненности и гармонии некой женщины, которая в истории фотохудожника Славы Поседай появилась самой первой из всех людей.

— У меня всегда была мечта: я хотела спеть песню нашим прекрасным девушкам, нашим матерям, сестрам, женам, подругам. Через свою фотографию я хочу донести миру, как мы все прекрасны, как нам важно внимание, какие мы очаровательные, волшебные и мистичные создания, – наши девушки и мы, — сказала Слава Поседай.

— Как девушка, я понимаю, что, к сожалению, роль женщины в этом мире сейчас слегка не такая, как должна быть по моему мнению. Мы несем радость и счастье в мир, но почему-то сейчас в этом мире суеты сует некоторые девочки забывают, что они великолепны и чудесны, и оставляют все на потом – себя, свою внешность и внутреннее, — сказала Слава Поседай.

Фотохудожница отметила, что для выставки были выбраны локации, которые подчеркивают красоту и очаровательность ее моделей на фоне Украины.

— Мигия, Черное море и наши леса, на фоне этих прекрасных мест – моя Ева, – уточнила локации, в которых производились съемки для фотосессии.