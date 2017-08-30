Бархатный сезон: лучшие украинские пляжи для отдыха в сентябре

30.08.17 15:30Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Говорят, что бархатный сезон – идеальное время для отпуска. Уже не так жарко, как в разгар лета. К тому же, поменьше туристов на пляжах, что предоставляет возможность уединиться и отдохнуть душой

Если не получилось смотаться в отпуск летом, а к морю все же тянет, сентябрь – то что нужно. Мы расскажем о самых лучших пляжах в Украине, которые отлично подойдут для отдыха в бархатный сезон.

Бердянск

Бердянск – это курортный город на юге Запорожской области. Его омывают воды Азовского моря. Это идеальное место для отдыха даже осенью. Стоит отметить, что бердянские курорты популярны не только близостью к морю, но и своими лечебными грязями. Все лето сюда приезжают туристы со всей Украины, чтобы оздоровится. Так почему не сделать то же самое только в сентябре?

Затока

Затока – самый популярный курорт в Одесской области. Это популярный туристический центр летнего отдыха и релакса. В Затоке курортный сезон начинается со средины мая и продолжается до поздней осени, поэтому, в сентябре здесь будет очень уютно и комфортно. Из развлечений вам предложат дайвинг, водно-парашютный спорт, воднолыжный спорт, прогулки на катерах, водных мотоциклах, катамаранах, бананах и много детских развлекательных программ.

Скадовск

Скадовск также достаточно популярный курортный город в Херсонской области. Он порадует теплым морем, мягким климатом и множеством развлечений не только летом, но и в бархатный сезон. Скадовск также известный как лечебный и оздоровительный курорт. Чаще всего именно сюда отправляют отдыхать детей со всей Украины. Но и взрослые найдут для себя желанный отдых, даже в сентябре.

Коблево

Коблево – это не только марка украинского вина, но и замечательный курортный поселок в Николаевской области. Это место отличается от остальных курортов Черноморского побережья своим потрясающим сосновым бором. Кроме того, на территории поселка работает один из самых крупных и известных в Украине аквапарков. Также здесь есть дельфинарий. И, конечно, в программе развлечений присутствует дегустация вина. Надо сказать, что Коблево особенно популярно именно в сентябре.

Железный Порт

Железный Порт – курортный поселок в Херсонской области. Здесь отличное место именно для бюджетного отдыха с семьей, ведь пансионаты и базы отдыха предлагают достаточно демократичные цены на свои услуги. В Железном Порту вы найдете километры песчаных пляжей и теплое море. А еще много развлечений, кафе, дискотек и культурных программ. Но основное преимущество этого места – низкие цены на проживание, что очень важно для многих туристов.

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