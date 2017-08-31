В Париже открыли парк для прогулок голышом

31.08.17 17:13Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Первый в мире парк для прогулок нудистов появился на востоке французской столицы.

Во всей Франции насчитывается более 2,6 миллионов людей, которые обожают прогулки голышом. Именно для таких людей в столице страны Париже открыли специальный парк для нудистов, сообщает hyser.com.ua

Под реализацию проекта нудистского парка выделили часть Весанского леса – крупнейшего зеленого массива французской столицы. Там, любители прогулок в обнаженном виде смогут проводить досуг, гулять и отдыхать без зазрений совести.

«Создание зоны в Венсанском лесу, где официально разрешен нудизм, является частью концепции свободного использования публичного пространства Парижа», — отметила заместитель мэра Парижа Пенелопа Комитес.

Сообщается, что нудистский парк, который считается успешным экспериментальным проектом, будет работать на востоке Парижа до средины октября. Ежедневно все желающие погулять голышом смогут сделать это с восьми утра и до половины восьмого вечера.

В то же время, парижские чиновники заявляют, что в пространстве для нудистов нет места для вуайеризма и эксгибиционизма. Это будет запрещено на территории парка.

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