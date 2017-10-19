Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов» Мероприятие состоится 21 октября. На улице Брив-ла-Гайард, по поводу открытия зоны отдыха, организовывают праздник. Перед горожанами выступят творческие коллективы, аниматоры, сообщает Наш город. Сквер «Дружбы народов» сооружают за счет областного бюджета из депутатского фонда Ивана Федорова. Зону отдыха облагородили фигурной тротуарной плиткой, высадили деревья и кустарники, установили лавочки и детскую площадку. В следующем году здесь собираются установить фонтан. Начало праздника – в 14.00 Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама