В Миколаєві відбудеться вистава, присвячена співробітникам СБУ загиблим на сході України

Управління служби безпеки України в Миколаївській області запрошує мешканців Миколаєва та області відвідати виставу-реквієм «Війна без строку…», присвячену співробітникам Служби безпеки України, загиблим у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність нашої держави.

Вистава, підготовлена курсантами Національної академії СБУ, відбудеться у неділю 22 жовтня в обласному Палаці культури, її початок о 15 годині.

Також відвідувачі зможуть побачити виставку картин «Невидима варта» авторства викладача НА СБУ О. Шиденко, повідомляє Свідок.info

Вхід вільний.