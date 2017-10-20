Как провести выходные без денег

Мы предлагаем перечень занятий, для которых не нужны деньги.

Пролетела рабочая неделя и нужно строить планы на выходные. Но что делать, если в кармане – ни копейки или еще не дали зарплату? Вы думаете, что ваш отдых автоматически накрывается медным тазом? Научитесь мыслить позитивно и запланировать день – без денег, пишет Сегодня.

Мы предлагаем перечень занятий, для которых не нужны деньги.

Настольные игры У всех нас есть пыльная игра, хранящаяся на самой дальней полке. Так почему бы не воспользоваться ею? Пригласите в гости друзей, попросите их, чтобы они принесли с собой свои любимые настольные игры, изучите правила и смело приступайте.

Салат из всего Вытащите все продукты, пригласите друзей к себе для забавных экспериментов с едой. Скажите им, чтобы вместо готового блюда, они приносили продукты из холодильника или шкафа, которыми они давно не пользовались. Изучите все компоненты, которые соберете, и приступайте к эксперименту!

Организуйте пешеходную экскурсию Посетите интересные исторические места в своем городе, но предварительно запаситесь едой, чтобы устроить пикник в парке или на поляне. Покупать еду не надо, приготовьте ее из того, что уже имеется.

Сыграйте в футбол или волейбол Отправляйтесь на любую открытую площадку рядом с вами и полностью погрузитесь в игру. Все, в чем вы действительно будете нуждаться так это в мяче. И не волнуйтесь о том, что плохо играете, главное процесс.

Займитесь йогой Ну хоть попробуйте! Прочитайте книгу ли посмотрите видео по основным положениям йоги, а затем начните практиковать их сами или в группе. Занятия йогой могут изменить ваше отношение к жизни и людям в лучшую сторону.

Прочитайте книгу Наверное, самое простое занятие. Найдите книгу в шкафу или в компьютере, которую давно хотели прочитать и выберите комфортное место, чтобы с ней уединиться.

Старые дела Составьте гигантский список домашних хлопот, которые уже долгое время не можете сделать. Это может быть покраска ворот в гараже или замена лампочки в подвале. Главным условием должно быть наличие материала. Соберитесь и сделайте все одним махом. Вы будете чувствовать, что день у вас прошел продуктивно и ощутите приподнятое настроение, когда закончите.

Попускайте мыльные пузыри Это будет особенно уместно и продуктивно, если у вас есть дети. Налейте воды и медленно добавьте немного моющего средства (ложку или две) так, чтобы не образовалась пена. Согните проволоку, чтобы часть ее была похожа на круг, опустите ее в мыльный раствор и начинайте дуть. Экспериментируйте, чтобы получать различные формы пузырей. Здесь нет одного универсального рецепта.

Велопрогулка по городу С друзьями всегда весело колесить на двухколесном транспорте. Вот и проведите время весело. И экскурсия, и общение.