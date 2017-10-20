«Кіно проти корупції». ЧНУ ім. Могили запрошує на фестиваль

20.10.17 18:24Сколько просмотров этой статьи265Сколько комментариев этой статьи0

В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться кінопокази.

27 жовтня о 14.00 — в актовій залі фільм циклу журналістських розслідувань – «Вбивство Павла (Шеремета)», пише Миколаївська правда.

30 жовтня 14.00 в читальній залі 11 корпусу фільм «Брудні ігри»/Dirty Games.

Жанр: спортивний документальний фільм.

Режисер: Бенджамін Бест.

Виробництво: Німеччина, 2016.

Хронометраж: 93 хв.

Фільм-розслідування про порушення прав людини у контексті великих спортивних заходів, а також корупційні схеми у футболі, боксі та в американській професійній баскетбольній лізі NBA.

31 жовтня 14.00 в читальній залі 11 корпусу фільм «Дивовижний»/Il divo – La spettacolare vita di Giulio Andreotti.

Жанр: сатирична драма.

Режисер: Паоло Соррентіно.

У ролях: Тоні Сервілло, Ганна Бонаюто, Джуліо Бозетті.Виробництво: Італія, Франція, 2008.

Хронометраж: 105 хв.

Історія про легендарного італійського прем’єр-міністра Джуліо Андреотті, який пропрацював на цьому місці сім термінів. Він знаменитий своїм почуттям гумору і чи то зв’язками з мафією, чи то, навпаки, тим, що мафія озброїлася проти нього. Різноманітні смерті, привиди, інтриги, агресивний монтаж і ще більш агресивний саундтрек, а посеред всього цього – маленький смішний чоловічок, майже безпристрасний.

В Україні Фестиваль «Кіно проти корупції» відбувається вперше та проходить одночасно більше ніж в 50 містах України з 14 вересня до 31 жовтня 2017 року.

Тож запрошуємо до перегляду стрічок Фестивалю «КІНО ПРОТИ КОРУПЦІЇ», що є частиною спільного проекту Goethe-Institut в Україні та Федерального агентства з громадянської освіти Bestechend (Нездоланне) і реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Фестиваль має на меті показати знайому українцям проблему як загальнолюдське явище, з яким варто боротися.

Проведення заходу в ЧНУ ім. Петра Могили організовано Асоціацією «ДАНА» за сприянням кінодистрибуторської компанії Артхаус Трафік.

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