Миколаївці, гайда до "Казки"!

Дитяче містечко «Казка» оголосило конкурс доробок із гарбуза.

З одного боку, свято Хелловін – невластиве українцям, однак веселе, з нього надто тішиться дітвора. З іншого, який українець відмовиться від гарбузової каші!

Відтак, з нагоди Хелловіна та на пошану цій смачнючій культурі – гарбузу – «Казка» оголошує конкурс на найкращий доробок із гарбуза. Роботи прийматимуться з 25 до 27 жовтня, повідомляє Миколаївська правда.

Підведення підсумків – 28 жовтня. Хоча, відзначимо, сам Хелловін – 31-го, у будень.