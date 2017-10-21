В Николаеве откроется постоянная экспозиция «Дегенераты в управлении городом»

21.10.17 18:41Сколько просмотров этой статьи261Сколько комментариев этой статьи0

История должна быть написана без вымарывания отдельных её событий и периодов. Посему предлагается в будущем открыть экспозицию участников наиболее бездарного управления городом Николаевом.

Туда попадут, в первую очередь, политики, получившие власть, но знающие, что с ней делать, как применить её на благо города и области. Экспозиция будет охватывать самые разные года, пишет Новостной Николаев.

Однако уверена – больше всего объектов будет взято из текущего времени. Это ж настоящая сокровищница для подобной затеи!

Можно будет увидеть фотографии и вещи, связанные с представителями самых разных партий: от «Руха» до «Партии регионов» и «Самопомощи». И конечно же, люди узнают много интересного об активистах – особях без определённого вида занятий, считавших себя пупом земли. Они особенно ярко на своём примере доказывают сегодня поговорку «В семье не без урода».

Отдельный музей по такому случаю открывать не стоит – это слишком большая честь для бездарей будет. А вот экспозицию или пусть даже отдельный небольшой зал – вполне. Предлагаю разместить всё это в «Старофлотских казармах» - краеведческий музей удачно расположен и потому легко доступен для посещения. Да и символично к тому же. Только не надо идти на поводу у новинок и воссоздавать в этом месте вонючесть для «полного погружения в атмосферу». А то нежелающим в это погружаться столь глубоко придётся раздавать противогазы.

Посещение зала можно включить в школьную программу. Пусть подрастающее поколение видит и знает в лицо тех, кто годами позорил славный город корабелов! Это будет своеобразная прививка от возможного превращения в одного из подобных персонажей.

А подсказали эту идею те, кто морщит нос от присутствия в зале Николаевского горсовета портретов русских адмиралов. Они участвовали в создании и строительстве города и многих кораблей. Эти люди прославляли Николаев не только в пределах государства, но и на весь мир! А вот их ненавистники – эти да, будут отправлены в музей. Иногда даже в виде не фотографий, а оригиналов, живых скульптур. Конечно, при условии отсутствия у «скульптур» буйности.

Сейчас приступить к реализации данной экспозиции пока невозможно. А вот продумывать и составлять список будущих экспонатов наше издание уже начало. Неравнодушные могут подключаться!

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