18.10.17 08:083060
В Николаеве состоится концерт оркестра военно-морских сил США
|22.10.17 16:57
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25 октября в 19:00 в концерт-холле «Юность» состоится концерт оркестра военно-морских сил США.
25 октября в 19:00 в концерт-холле «Юность» состоится концерт оркестра военно-морских сил США.
Об этом сообщается на странице Ассоциации участников и инвалидов АТО в Фейсбук, передает Николаевские известия.
«Есть 200 приглашений для участников АТО с семьями, семей погибших и пропавших без вести. Предлагайте военным частям и указанным категориям. Условие — человек должен быть уверен, что пойдет на 100% и помешать может только форс-мажор (так билетов больше не предлагать)», — говорится в сообщении.