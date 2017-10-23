Куда уехать на заработки за границу? Самые популярные страны

Заработки за границей привлекает многих граждан СНГ: Украины, Белоруссии, Молдавии и др. стран. Экономическая ситуация на постсоветском пространстве находится на достаточно низком уровне, с одной стороны. И с другой стороны, желания Евросоюза разбавить мигрантов из Средней Азии нашими так сказать европеоидными белыми трудовыми мигрантами.

Хорошие условия труда, возможность быстро заработать неплохие деньги и кризис в своей стране – все это заставляет граждан искать работу за границей все чаще и чаще, пишет trydes.org

Куда уехать на работу?

Предлагаем перечень стран, куда едут и куда уехать на заработки иностранцу проще всего:

Великобритания.

Сюда устремляются специалисты в области IT-технологий. В прошлом году только из Украины в Великобританию переехало около 6 тысячи работников. Для переезда, конечно, требуется знание английского языка. Без квалификации найти работу будет намного сложнее. Нет смысла искать работу в Великобритании нелегально. Сюда приезжают молодые специалисты и выпускники для того, чтобы строить карьеру.

Высокая по нашим меркам заработная плата.

Сложность оформления рабочей визы.

Польша.

Эта страна очень лояльно относится к приему украинцев и других желающих заработать. Руководство страны регулярно меняет законодательство в сторону повышения заработной платы - то есть в пользу трудовых мигрантов, иностранных граждан. Так вот недавно была поднята минимальная ставка за один час работы, составляющая 3 евро.

Польша на данный момент предлагает больше всего вакансий для граждан Украины. Большое количество вакансий доступно в области сельского хозяйства, многие уезжают на сезонные работы по сбору урожая. На втором месте это все рабочие специальности от разнорабочего до сварщика. Есть небольшая доля интереса к нашим IT специалистам. На наших айтишников не проведешь они ищут себе работу немножко дальше. В Польше очень много легальной, но еще больше нелегальная работы.

Во избежания всяких неурядиц, желательно доверять проверенным работодателем, заключать все необходимые трудовые договора. В Республике Польша, можно найти разовую, сезонную или постоянную работу. Работа в Польше - пожалуй самый простой вариант начать работать в Европе.

Заработная плата от 500 евро, простое оформление рабочей визы.

Практически отсутствует возможность получить гражданство по рабочей визе.

Аляска.

Иностранцам предлагают высокооплачиваемую, но физически тяжелую работу на Аляске. Уровень зарплат может доходить до 7,5 тысяч долларов. Все сверхурочные оплачиваются сверху. Проживание на Аляске работодатель редко предоставляет, поэтому следует отнять расходы на жилье и еду. На рыбном промысле можно заработать до трех тысяч долларов в месяц.

Высокая по нашим меркам заработная плата.

Сложность оформления рабочей визы.

Скандинавские страны.

Много иностранцев требуется на сезонный сбор ягод – брусники, черники и морошки. Заработать в этой отрасли можно до 1,5 тысяч евро за месяц. Еще одна область труда – работа на судостроительных заводах по ремонту и сборке судов. Такие вакансии открыты в Финляндии, Нидерландах и Норвегии. Выпускники и студенты сельскохозяйственных вузов могут поехать в Данию работать на животноводческих фермах. Заработная плата в этой сфере составляет до двух тысяч долларов. Иногда работодатель предоставляет жилье и питание.

Высокая по нашим меркам заработная плата.

Сложность оформления рабочей визы.

Италия.

Самые простые вакансии, не требующие специальных навыков – это уборка, работа няни или сиделки. На уборке улиц здесь можно заработать до 12 евро в час. Если присматривать за больными и стариками, можно заработать до тысячи евро в месяц. Уборка домов оплачивается в размере 800 евро, работа няни – 1200 евро, помощник повара – 1500 евро. На некоторых вакансиях предлагается бесплатное проживание (няня, сиделка).

Высокая по нашим меркам заработанная плата.

Сложность оформления рабочей визы.

Таиланд.

Для тех, кого пугает кризис в Европе, лучше податься на заработки в Азию. В Таиланде легче всего найти работу в сфере туризма. Требуются гиды, аниматоры, няни по работе с русскоязычными туристами. Всегда есть вакансии трансферных и экскурсионных гидов. Рабочий график гибкий. Средняя заработная плата составляет 1,5 тысячи долларов. Иногда работодатель предоставляет жилье в отеле в комнате на несколько человек. Найти жилье самостоятельно в Таиланде не составит труда. Средняя стоимость комнаты в месяц – около ста долларов.