18.10.17 08:083060
Николаевская театральная афиша
|23.10.17 14:29
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Николаевский академический художественный русский драматический театр.
Николаевский академический художественный русский драматический театр.
27 октября, 18.30 - музыкальная комедия «Инкогнито из...»; 28 октября, 17.00 - романтическая история «Эти свободные бабочки»; 29 октября, 17.00 - комедия «Скамейка»; 31 октября, 21.00 - концертная программа «Навстречу».
Украинский академический театр драмы и музкомедии
26, 27 октября в 18.00 - семейный случай «Два плюс два» (малая сцена);
3, 9, 10, 16, 17 ноября в 18.00 и 4, 5, 11, 12, 18, 19 ноября в 16.00 - бенефис театра «90 жемчужин на бархатной рампе».