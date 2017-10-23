Николаевская театральная афиша Николаевский академический художественный русский драматический театр. 27 октября, 18.30 - музыкальная комедия «Инкогнито из...»; 28 октября, 17.00 - романтическая история «Эти свободные бабочки»; 29 октября, 17.00 - комедия «Скамейка»; 31 октября, 21.00 - концертная программа «Навстречу». Украинский академический театр драмы и музкомедии 26, 27 октября в 18.00 - семейный случай «Два плюс два» (малая сцена); 3, 9, 10, 16, 17 ноября в 18.00 и 4, 5, 11, 12, 18, 19 ноября в 16.00 - бенефис театра «90 жемчужин на бархатной рампе». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама