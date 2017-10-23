Миколаївців запрошують відсвяткувати 175-ту річницю від дня народження Василя Верещагіна

26 жовтня, о 14:00, у Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна відбудуться урочистості, присвячені 175-річчю від дня народження всесвітньо відомого художника-баталіста Василя Верещагіна.

На гостей музею очікують презентація поштових карток надісланих В. Палагнюком у березні 2017 року; презентація уривку фільму створеного співробітниками музею «Василий Верещагин – жизнь и творчество» (увесь фільм буде презентовано окремо у листопаді); театралізована розповідь про життя В.В. Верещагіна втілена студентами Відокремленого підрозділу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв та співробітниками музею; презентація копії з картини художника О.В. Зав’ялова «Адмірал С.Й. Макаров та В.В. Верещагін на броненосці Петропавловськ», повідомляє Миколаївська правда.

Урочисті заходи завершаться відкриттям виставки нових надходжень до фондів музею. На ній представлені твори образотворчого мистецтва різних жанрів та технік, що надійшли до фондів музею у 2016-2017 роках.