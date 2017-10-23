25 октября в 12.00 в отделе научно-исследовательской работы с редкими и ценными изданиями научной библиотеки им. А. Гмырёва состоится презентация выставки «Николаевская книга и книгопечатание ХVIII — нач. ХХ в.», где будут экспонироваться редкие краеведческие книги и периодические издания.

Во время презентации собравшиеся узнают о жизни и деятельности николаевских печатников прошлых веков, которые сделали большой вклад в распространение знаний и развитие книжной культуры в регионе, сообщает Николаевские известия.

Благодаря их усилиям жители города знакомились с новыми литературными произведениями, достижениями в разных сферах деятельности – науке, культуре, образовании и др.

Приглашаем всех желающих ознакомиться с наследием подвижников книгоиздательского дела прошлого.