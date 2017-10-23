В Николаев с концертом приедет военный оркестр США

25 октября в 19:00 в Николаеве в концерт-холле «Юность» состоится концерт оркестра военно-морских сил США. Об этом говорится на странице Ассоциации участников и инвалидов АТО в Facebook.

Как отметил глава Ассоциации Илья Шполянский, есть 200 приглашений для участников АТО с семьями, семей погибших и пропавших без вести, волонтеров.

«Предлагайте военным частям и указанным категориям. Условие — человек должен быть уверен, что пойдет на 100% и помешать может только форс-мажор (так билетов больше не предлагать). Ответ о количестве посетителей надо дать до 19:00 23.10.17 г. Ответственное лицо от ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО» — Оксана Лобанова (тел. 0672747441). Приглашение можно будет получить в 18:30 в КХ «Юность» (где именно — по тел. 0672747441)», — указывается в сообщении.

Об этом сообщает портал Мой Город.