У Миколаєві відкрили 26-й концертний сезон симфонічного оркестру 23 жовтня в Обласному палаці культури відбулось відкриття 26 концертного сезону симфонічного оркестру Миколаївського державного вищого музичного училища. Програма концерту складалась з популярних творів видатних композиторів — М.Бруха, П.Чайковського, Дж.Пуччіні і І.Кальмана. Дебютував у якості соліста оркестру студент ІІ курсу МДВМУ, талановитий скрипаль Микита Віхорєв (викладач Наталя Ільчук). Олена Гончарук, солістка Національної опери України, володар звання «Жінка року» подарувала слухачам арію Чіо-чіо-сан з опери Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та вихідну арію Сільви з одноіменної оперети І.Кальмана. Концерт №1 для фортепіано з оркестром П.Чайковського блискуче виконав лауреат міжнародних конкурсів, випускник Миколаївського державного вищого музичного училища 1999 року, викладач Національної музичної академії (Київ) Андрій Васін, повідомляє Миколаївська Правда. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама