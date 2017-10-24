18.10.17 08:083060
У Миколаєві відкрили 26-й концертний сезон симфонічного оркестру
|24.10.17 20:34
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23 жовтня в Обласному палаці культури відбулось відкриття 26 концертного сезону симфонічного оркестру Миколаївського державного вищого музичного училища.
23 жовтня в Обласному палаці культури відбулось відкриття 26 концертного сезону симфонічного оркестру Миколаївського державного вищого музичного училища.
Програма концерту складалась з популярних творів видатних композиторів — М.Бруха, П.Чайковського, Дж.Пуччіні і І.Кальмана. Дебютував у якості соліста оркестру студент ІІ курсу МДВМУ, талановитий скрипаль Микита Віхорєв (викладач Наталя Ільчук).
Олена Гончарук, солістка Національної опери України, володар звання «Жінка року» подарувала слухачам арію Чіо-чіо-сан з опери Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфляй» та вихідну арію Сільви з одноіменної оперети І.Кальмана.
Концерт №1 для фортепіано з оркестром П.Чайковського блискуче виконав лауреат міжнародних конкурсів, випускник Миколаївського державного вищого музичного училища 1999 року, викладач Національної музичної академії (Київ) Андрій Васін, повідомляє Миколаївська Правда.