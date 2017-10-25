Туристы назвали лучшие зоопарки мира

Рейтинг был составлен по отзывам на Trip Advisor.

Лоро-Парк на Тенерифе стал лучшим зоопарком в мире, по версии Trip Advisor. Высоких оценок туристов также удостоены парки в Сингапуре, Калифорнии, Чехии и Австрии.

Парк Попугаев, именно так переводится название Loro Parque, расположен в старейшем городе и туристическом центре Пуэрто-де-ла-Крус на севере острова Тенерифе. Зоопарк площадью 13,5 га объединяет в себе парк развлечений, заповедник, научно-исследовательский и образовательный центры и ветеринарную клинику. Здесь можно увидеть обезьян, ящериц, тигров, ягуаров, панд, крокодилов, черепах, ленивцев, выдр, венценосных журавлей, фламинго и пеликанов. Огромной популярностью у посетителей Лоро-Парк пользуется шоу попугаев, аквариум с акулами, выступления дельфинов, морских львов и касаток.

На втором месте рейтинга Trip Advisor в 2017 году оказался зоопарк Сан-Диего в Калифорнии. Он является одним из самых крупных и прогрессивных в мире. На территории около 40 га содержится более 3 700 животных 650 видов.

Третье место пользователи Trip Advisor отдали Chester Zoo в Великобритании. Зоопарк является крупнейшим в стране, его площадь 51 га. На территории Chester Zoo практически в естественных условиях обитают более 7 000 животных. Здесь находится самым большой в Европе вольер для орангутангов и уникальная зона с бабочками.

Также в топ-10 вошли зоопарки Сингапура, Праги, Сент-Луиса, Вены, французского Сент-Эньяня, Валенсии и "Фоли Фарм" в Великобритании.