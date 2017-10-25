Рынок труда осенью: где найти работу прямо сейчас

Динамика возрастает, но на одну зарплату все еще претендуют четыре безработных.

Рынок труда, по данным экспертно-анали­тического Международного кадрового портала HeadHunter Украина, в начале осени был положительно динамичен. Стартовал бизнес-сезон, и специалисты зафиксировали рост количества вакансий, пишет Сегодня.

"Работодатели в большинстве профессиональных сфер заняли довольно активную позицию, — говорит специалист центра Екатерина Криворученко. — Наибольший рост предложений наблюдался в сфере "Начало карьеры, студенты", "Информационные технологии, интернет, телеком" и "Маркетинг, реклама, PR". Но отмечаем незначительный спад в сфере "Рабочий персонал", "Автомобильный бизнес", "Добыча сырья".

Честная конкуренция

На одно вакантное место претендовало три человека, сообщают аналитики портала. А в некоторых сферах показатель значительно выше ("Высший менеджмент" — 14 человек на вакантное место, "Добыча сырья" — 8, "Юристы" — 6). А в таких рубриках, как "Инсталляция и сервис", "Страхование", "Рабочий персонал", индекс ниже единицы, что означает ощутимый кадровый голод. В общем по рынку, по данным Госслужбы занятости, в сентябре на одно рабочее место претендовало 4 безработных (годом ранее претендентов на вакансию было 7). С января по август 2017-го с центрами занятости Украины стало сотрудничать на 13% больше компаний, а количество вакансий в базе выросло на 16%, сообщает специалист по связям с общественностью Госслужбы Константин Коваленко. За год партнеры-работодатели сообща подали на 43% больше заявок, чем в сентябре 2016-го.

На кого спрос

Работодатели в очередь становятся за квалифицированными работниками с инструментом, профессионалами в сфере обслуживания, эксплуатации оборудования и машин. Больше всего предложений работы, по словам Константина Коваленко, сегодня на предприятиях перерабатывающей промышленности, торговли и ремонта автотранспорта, также хватает вариантов в госуправлении и обороне.

Парадоксально, но пятая часть безработных — именно бывшие госуправленцы и оборонщики и сотрудники соцстраха: происходит обновление "крови" в госструктурах. Немалая доля нынешних безработных раньше была занята в сельском хозяйстве. 48% подопечных Госслужбы занятости имеют высшее образование и только 18% — среднюю школу за плечами.

Работа сегодня: снегурки и пилоты

Новый деловой сезон принес много интересных вакансий и даже массовые наборы персонала. Так, на Киевщине открылся первый в Украине завод FFU Produсtion по производству высокотехнологичного искусственного покрытия для спортплощадок и футбольных полей.

Предприятие создало 50 рабочих мест и планирует расширяться. В ближайшие месяцы могут открыть допнабор сотрудников: при условии успешного развития проекта понадобится еще минимум 70.

"Это будет этап набора людей на линию переработки искусственной резины. Наши вакансии надо искать в рекрутинговых агентствах, — объясняет коммерческий директор предприятия Сергей Можаров. — Требуются специфические навыки работы с пластиком, резиной и другими синтетическими материалами: важно, чтобы рабочий знал хоть немного природу материалов". А работе на уникальном оборудовании научат — предыдущий набор проходил стажировку в Германии.

Все в полет

Лоукост-авиа­перевозчик Wizz Air открыл масштабную кампанию набора персонала, связанную с покупкой новых самолетов: 1300 новых рабочих мест.

"Набор продлится до конца 2018 года, нужны бортпроводники и пилоты, — говорит специалист по связям с общественностью компании Богдана Сендзюк. — Перечень требований к кандидатам на сайте компании в разделе "Карьера".

От будущей стюардессы, например, требуется рост минимум 165 см (для парней — от 175) и отсутствие видимых тату, среднее образование, свободный английский (другие языки приветствуются) и умение плавать. Кандидатки с отклонениями зрения +4 или –4 диоптрии, скорее всего, медкомиссию не пройдут. Также необходимо проживание в часе езды от базы (аэропорта) и быть готовым проделывать этот путь ежедневно в любое время суток. Предлагают конкурентный соцпакет и зарплату, а пилотам — возможность переезда в любую из 28 баз 15 городов Европы и использования (для работы) всей сети из 550 маршрутов.

С наступающим

"Новогодняя" отрасль тоже уже на низком старте. Так, уже открыт сезон набора актеров-аниматоров на роль Дедов Морозов и Снегурочек: собеседования кандидатов в Киеве проводятся с середины сентября. Тем, кто их пройдет, ивент-агентства обещают полную занятость с 19 декабря и зарплату до 10 000 грн. Начинается горячая пора на фабрике елочных игрушек в Клавдиево: уже в ноябре начнется продажа в розницу.

"Есть места в художественном, окуночном и серебрильном цехах. Талантливых художников взяли бы и 10, для серебрильщиц и окунщиц по 2—3 вакансии есть, — рассказывает финдиректор предприятия Павел Гукасов. — Зарплаты — не менее 5000 грн".