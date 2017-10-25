18.10.17 08:083060
Мероприятие ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков
|25.10.17 13:15
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28 октября Украина отмечает значимую дату в своей истории — День освобождения от фашистских захватчиков (укр. «День визволення України від фашистських загарбників») — национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины.
28 октября Украина отмечает значимую дату в своей истории — День освобождения от фашистских захватчиков (укр. «День визволення України від фашистських загарбників») — национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины.
27 октября в 10.00 состоится возложение цветов к мемориалу 68 десантников (г. Николаев, ул. Адмиральская).