Названы лучшие города для путешествий в 2018 году

25.10.17 16:53Сколько просмотров этой статьи195Сколько комментариев этой статьи0

Рейтинг составило издательство Lonely Planet.

Издательство Lonely Planet, специализирующееся на путеводителях для туристов, составило рейтинг лучших городов для путешествия в 2018 году. Топ-10 опубликован на официальном сайте, пишет Сегодня.

Открывает рейтинг испанская Севилья. Столица Андалусии в последнее время превратилась в город велосипедов и трамваев, но по-прежнему стремится оживить свое художественное прошлое. В 2018 году эксперты рекомендуют посетить 31-ю премию европейских фильмов, а также мероприятия, посвященные празднованию 400-летия доморощенного барочного живописца Бартоломе Эстебана Мурильо.

В немецком Гамбурге эксперты приглашают в новый концертный зал Elbphilharmonie. Кроме того, город изобилует пляжными барами и ночными клубами, которые являются одними из лучших в Европе. В Антверпене рекомендуется уделить внимание домам искусства и дизайна, которые представят на суд зрителей работы фламандских мастеров. Кроме того, здесь постоянно проходят парады, концерты, демонстрации уличного искусства, мультимедийные шоу и семинары, так что скучно не будет. В Осло в 2018 году празднуют 50-летие бракосочетания короля и королевы Норвегии. Туристам стоит ожидать большое количество зрелищных мероприятий, кулинарных и концертных событий. А еще Опера Хаус в Осло отметит свой 10-й юбилей праздничным сезоном концертов и выступлений.

В 2018 году Lonely Planet также призывает совершить поездку в Детройт, где творческая молодежь начала трансформировать безумное количество заброшенных зданий в ликероводочные заводы, магазины велосипедов и галереи. После десятилетий запустения город стал оживать. Здесь появились новые парки, роскошные отели и спортивные комплексы. В топ-10 также вошла Канберра – столица Австралии. В 2018 году в городе пройдут матчи по крикету в живописном Манука Овале, мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны и многое другое.

Кроме того, эксперты Lonely Planet в 2018 году обратиться внимание на тайванский Гаосюн, итальянскую Матеру, пуэрториканский Сан-Хуан и мексиканский Гуанахуато.

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