18.10.17 08:083060
В Николаеве состоится фестиваль "Кино против коррупции"
|25.10.17 19:42
|218
|0
В пятницу, 27 октября, в Николаеве состоится фестиваль "Кино против коррупции", цель которого является- показать проблему коррупции в Украине, как проблему с которой необходимо бороться.
В пятницу, 27 октября, в Николаеве состоится фестиваль "Кино против коррупции", цель которого является- показать проблему коррупции в Украине, как проблему с которой необходимо бороться.
Кинопоказ будет проходить в актовом зале Черноморского национального университета имени Петра Могилы в 14:00.
В этот день состоится презентация фильма о цикле журналистских расследований – "Убийство Павла (Шеремета)", а 30 октября в тоже время покажут фильм «Грязные игры», режиссером которого является Бенджамин Бест, передает Николаев24.
Во вторник, 31 октября, в 14:00 представят картину режиссера Паоло Соррентино «Удивительный».