В Николаеве состоится фестиваль "Кино против коррупции"

25.10.17 19:42Сколько просмотров этой статьи218Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 27 октября, в Николаеве состоится фестиваль "Кино против коррупции", цель которого является- показать проблему коррупции в Украине, как проблему с которой необходимо бороться.

Кинопоказ будет проходить в актовом зале Черноморского национального университета имени Петра Могилы в 14:00.

В этот день состоится презентация фильма о цикле журналистских расследований – "Убийство Павла (Шеремета)", а 30 октября в тоже время покажут фильм «Грязные игры», режиссером которого является Бенджамин Бест, передает Николаев24.

Во вторник, 31 октября, в 14:00 представят картину режиссера Паоло Соррентино «Удивительный».

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