Театральная афиша Николаева Николаевских зрителей приглашают на спектакли Николаевский академический художественный русский драматический театр 1 октября, 17.00 - трагикомедия «Страсти по Торчалову» 6 октября, 18.30 - мелодраматический анекдот из провинциальнйо жизни «Дядюшкин сон» 7 октября, 17.00 - драма «Королевские игры» 8 октября, 17.00 - комедия «Гарнир по-французски» Украинский академический театр драмы и музкомедии 3, 9, 10, 16, 17 ноября, 18.00, 4, 5, 11, 12, 18, 19 ноября, 16.00 – бенефис театра «90 жемчужин на бархатной рампе» (большпя сцена) Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама