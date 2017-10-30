Театральная афиша Николаева

30.10.17 12:25Сколько просмотров этой статьи121Сколько комментариев этой статьи0

Николаевских зрителей приглашают на спектакли

Николаевский академический художественный русский драматический театр

1 октября, 17.00 - трагикомедия «Страсти по Торчалову» 6 октября, 18.30 - мелодраматический анекдот из провинциальнйо жизни «Дядюшкин сон» 7 октября, 17.00 - драма «Королевские игры» 8 октября, 17.00 - комедия «Гарнир по-французски»

Украинский академический театр драмы и музкомедии

3, 9, 10, 16, 17 ноября, 18.00, 4, 5, 11, 12, 18, 19 ноября, 16.00 – бенефис театра «90 жемчужин на бархатной рампе» (большпя сцена)

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