18.10.17 08:083060
Театральная афиша Николаева
|30.10.17 12:25
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Николаевских зрителей приглашают на спектакли
Николаевских зрителей приглашают на спектакли
Николаевский академический художественный русский драматический театр
1 октября, 17.00 - трагикомедия «Страсти по Торчалову» 6 октября, 18.30 - мелодраматический анекдот из провинциальнйо жизни «Дядюшкин сон» 7 октября, 17.00 - драма «Королевские игры» 8 октября, 17.00 - комедия «Гарнир по-французски»
Украинский академический театр драмы и музкомедии
3, 9, 10, 16, 17 ноября, 18.00, 4, 5, 11, 12, 18, 19 ноября, 16.00 – бенефис театра «90 жемчужин на бархатной рампе» (большпя сцена)