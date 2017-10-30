В Николаева состоится велогонка кросс-кантри

30.10.17 15:15Сколько просмотров этой статьи121Сколько комментариев этой статьи0

В честь закрытия кросс-кантри сезона 2017, велосипедистов приглашают принять участие в любительской гонке, которая состоится 5 ноября 2017 г. в с.Мешково-Погорелово.

Цель мероприятия — активация велосипедного движение в межсезонье, борьба с осенней депрессией и активизация иммунитета. Организатор гонки, веломастерская Bike Wheel Buiider, сообщает об этом в фейсбуке.

Трасса гонки — кольцо протяженность 1500 метров, расположенная в балке между черешневым садом и с. Мешково-Погорелово.

Старт мероприятия запланирован в 11:00. Регистрация участников с 10:00 на месте старта. К участию в гонке допускаются все желающие, которые имеют исправный велосипед, защитный шлем и адекватное поведение. Участники будут соревноваться в различных категориях и дистанциях. Стоимость участия — 50 гривен.

Окончание мероприятия и награждения победителей по каждой категории в 14:00.

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