Саудовская Аравия планирует инвестировать 1 млрд долларов в космический туризм

30.10.17 20:11Сколько просмотров этой статьи120Сколько комментариев этой статьи0

Саудовская Аравия планирует инвестировать 1 млрд долларов в космический туризм, сообщает CNBC.

Эри-Рияд рассматривает возможность сотрудничества с группой компаний миллиардера Ричарда Брэнсона. Инвестиции могут быть направлены в компании Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit.

Ранее уже был заключен контракт по условиям совместного осуществления космических полетов, запуску спутников, а также космическим развлечениям таким, как отправка в космос туристов. К первоначальной сумме позднее Саудовская Аравия может дополнительно инвестировать в эти компании еще 480 млн долларов.

«Это партнерство с Virgin Group отражает огромные успехи, которые Королевство делает на пути к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях», — заявил принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Отметим, ранее компания Virgin Galactic презентовала свой новый комический корабль SpaceShipTwo, предназначенный для туристических полётов. На его борту в космос смогут отправиться шесть туристов. Управлять кораблем будут два пилота.

Похожие новости

06.08.17 16:50В Саудовской Аравии покушались на наследного принца

03.07.17 16:35Эксперты назвали лучший в мире аквапарк

11.05.17 08:11Украина договорилась о сотрудничестве в разработке нового Ан-132

29.07.15 10:05Николаевщину уже посетили около 125 тыс. туристов

19.09.13 14:09А. Вилкул: За 3 года ежегодное количество туристов в Украине увеличилось на более чем 1,1 млн. - до 25 млн. человек в год

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама