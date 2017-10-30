Саудовская Аравия планирует инвестировать 1 млрд долларов в космический туризм, сообщает CNBC.

Эри-Рияд рассматривает возможность сотрудничества с группой компаний миллиардера Ричарда Брэнсона. Инвестиции могут быть направлены в компании Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit.

Ранее уже был заключен контракт по условиям совместного осуществления космических полетов, запуску спутников, а также космическим развлечениям таким, как отправка в космос туристов. К первоначальной сумме позднее Саудовская Аравия может дополнительно инвестировать в эти компании еще 480 млн долларов.

«Это партнерство с Virgin Group отражает огромные успехи, которые Королевство делает на пути к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях», — заявил принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Отметим, ранее компания Virgin Galactic презентовала свой новый комический корабль SpaceShipTwo, предназначенный для туристических полётов. На его борту в космос смогут отправиться шесть туристов. Управлять кораблем будут два пилота.