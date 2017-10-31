МИД просит украинцев не ехать в Египет

31.10.17 13:16Сколько просмотров этой статьи107Сколько комментариев этой статьи0

В стране на три месяца продлили режим чрезвычайного положения.

Министерство иностранных дел Украины просит украинцев воздержаться от посещения Египта из-за продления на три месяца чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

"Учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решения об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это возможно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью", - заявляют дипломаты.

Тем украинцам, которые уже находятся в Египте, не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил. Украинцы должны проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

"В случае пребывания в курортных местах Египта, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, следует уведомлять об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора", - говорится в сообщении.

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