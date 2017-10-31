Николаевцев приглашают провести ночь в театре

31.10.17 14:22Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Поклонников театрального искусства приглашают провести ночь в стенах Николаевского художественного русского драматического театра.

Программа "Ночь в театре", которая состоится 31 октября в 21:00. приоткрывает завесу тайны и позволяет театралам лучше понять театр и полюбить его еще сильнее.

Зрителей ожидает спектакль-концерт «Навстречу» и знакомство с призраком театра.

«В театре со времен основания живет призрак. Он видел всех управителей, антрепренеров, актеров, костюмеров и гримеров, режиссеров и директоров, которые работали здесь в разные годы. Как никто, он знает и помнит историю театра, хранит множество тайн и секретов. Один раз в год – 31 октября ночью – он выходит из своего укрытия и свободно передвигается по театру, наслаждаясь его атмосферой, красотой и уютом. Он не намерен никого пугать, наоборот, стремится к общению с работниками и зрителями. Не бойтесь его, услышьте его. Он поведет за собой по самым дальним закоулкам старинного здания, позволит вам заглянуть в потаенные места театра, скрытые от любопытных глаз. Но только в эту ночь. И только при условии, что вы будете соблюдать традиционный для театра дресс-код — придете в праздничных костюмах и вечерних нарядах», - сообщают организаторы.

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