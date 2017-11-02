Фестиваль «Солнце» в Николаеве

02.11.17 19:33Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Этой осенью Ольга Горбачева отправляется в тур по всей Украине с уникальным музыкально-социальный проектом для развития женщин, пар и семей.

Этот настоящий праздник для женщин также состоится в Николаеве 4 ноября в Концертном зале Юность.

«Фестиваль «Солнце» – событие, которое я готовила больше двух лет: ждала, когда будет созреет почва для подобного формата, ждала, когда кто-то из мастеров родит ребенка и сможет поехать со мной в тур. Лично для меня реализация этой идеи – это внутренний прорыв, когда ты можешь использовать свою известность в благих целях. И я счастлива поделиться с Женщинами ценными знаниями вместе с моими Мастерами. Именно знакомство с этой информацией когда-то стало отправной точкой для моего саморазвития как Женщины и изменений в личных отношениях", - говорит Горбачева.

Как отмечают организатору фестиваля, его миссия - сохранение счастливых семей.

"Кого-то эмоционально «включают» дети-сироты, кто-то помогает больным детям, моя же личная история открыла мне глаза на более массовую проблему: количество разводов в Украине, - рассказывает Ольга. - Когда я вижу детей, чьи родители развелись, разводятся, либо эмоционально близки к этому этапу, я физически ощущаю их страдания, и понимаю, что у этого вопроса есть очень простые решения, и родителям нужно помочь найти взаимопонимание.

Идея «Солнца» в том, что я пригласила на фестиваль специалистов, которые помогли лично мне восстановить после развода семью. Они отправляются во все города тура и будут выступать с лекциями об основах семейного образования".

В рамках фестиваля днем планируется проведение лекций, а вечером концерт Ольги Горбачевой.

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