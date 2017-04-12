12 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

12.04.17 12:02Сколько просмотров этой статьи222Сколько комментариев этой статьи0

Праздники сегодня.

Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос)

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

С 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight). О чем 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята официальная резолюция № A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств.

Именинники сегодня: Захар, Иван.

Народный календарь:

Иван Лествичник

В этот день православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника — христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в 6-7 веках.

На Иоанна Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. Объясняли это по-разному. В одних районах думали, что с домового сходит старая шкура, в других считали, что он собирается жениться на ведьме. Как бы то ни было, домовой куражился всю ночь до первых петухов, поэтому с заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже к окнам.

Этот день в истории:

1933 - родилась Монсеррат Кабалье - испанская оперная певица (сопрано)

1949 - родился Юрий Куклачев - артист цирка, клоун,

1961 - Впервые человек совершил полет в космос

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