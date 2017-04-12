«Небесное и земное»: в Николаеве открылась выставка художника Андрея Антонюка

В этом году исполняется четыре года, как народный художник Украины Андрей Антонюк ушел из жизни, и сегодня, 12-го апреля, в Николаевском городском выставочном зале открылась выставка его живописи.

Как сообщает "Inshe.TV", в творчестве Андрея Антонюка преобладают народные мотивы, художественное осмысление исторического прошлого украинского народа и его моральные поиски. Однако невозможно однозначно обозначить жанр, в котором писал творец, – его картины до сих пор вызывают живой интерес не только среди искусствоведов, но и среди почитателей его нестандартного творчества, — отмечают организаторы выставки.

В частности, сын Андрея Антонюка рассказал, что выставка посвящается самой жизни и возрождению, а также связи земного-небесного-космического в жизненном пути каждого человека.

— Тут собраны картины из разного периода творчества и жизни Андрея Антонюка. В одном зале представлено небесное – более светлые работы, в другой части — земное – более темные, — рассказал Данила Антонюк.

— Я эти работы помню с детства, и в течение всей жизни, когда отец работал, я был рядом. Поэтому эти картины я воспринимаю немного иначе, чем зритель и любой другой художник. Для меня многие работы очень близки эмоционально, как воспоминания детства, — поделился художник Данила Антонюк.

Отметим, что выставка продлится до 25 апреля.