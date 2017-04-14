Главный праздник христиан – Пасха в 2017 году выпадает на 16 апреля. Можно быть не самым религиозным человеком и нечасто посещать церковь, но в этот день всех людей объединяет чувство Божьей благодати, желание прощать, любить, навещать самых родных и любимых людей и, конечно же, собирать семью за изобильно накрытым столом.

Пасхальный стол 2017: традиции и обычаи, что приготовить, как оформить

Светлый праздник Пасха имеет огромное символическое значение и многие из этих символов можно найти именно на пасхальном столе.

Так, крашенки означают победу жизни над смертью, куличи - тело Христа и радость жизни, пасхи - обещание райской жизни, соль - связь бога с народом, достаток и смысл жизни, Кагор - кровь Христа. Обязательно возьмите эти продукты, когда пойдете в церковь, чтобы посвятить их.

Также народное сознание видит символическое значение и других пасхальных блюдах. Например, запеченная свинина символизирует гармонию в отношениях супругов, сало - достаток и благополучие, колбаса - пополнение семьи, масло, сыр и творог, а также продукты из них - это сытая жизнь и удача в делах. Таким образом, накрывая пасхальный стол, можно запрограммировать себя на успехи в следующем году.

Одежда на Пасху должна быть светлых тонов, с элементами красного и зеленого цветов. Кульминационный день в подготовке к Пасхе - Чистый четверг. В это день было принято вставать с рассветом, купаться, набирать воды и очищали свое жизненное пространство, также в этот день украшали дом зеленью. Кроме того, в этот день красили яйца - или хотя бы их собирали: считалось, что те яйца, которые куры снесли в Чистый четверг, уберегут от болезней и напастей. В этот же день пекут пасхи и готовят сырные пасочки.

Главные пасхальные торжества начинались в полночь, между Великой субботой и Светлым Воскресением. Сначала начиналась торжественная служба, затем следовал крестный ход вокруг храма, затем ранняя утренняя служба и освящение пасхальных корзинок прихожан.

Отметим, что освящение еды на Пасху является одной из важных составляющих праздника: еда - это Божьи земные дары человеку. Потому к освящению пищи всегда относились очень вдумчиво и серьезно: собирали нарядные корзинки с едой и укрывали их самыми красивыми рушниками.

Нести с собой все что под руку подвернется не стоит - в освящении еды есть свои традиции. Следует обязательно взять главные символы праздника – крашенки, печеные пасхи и творожные пасхи. Не забудьте также и соль, которую потом следует использовать и за пасхальным столом, и в дальнейшем, так как считается, что такая соль будет очищать и освящать еду.

Также в церковь берут кагор - символ Христовой крови. Это единственный алкоголь, который уместен на Пасху в церкви. Водка, ликеры и другие напитки будут выглядеть оскорбительно.

Помимо символичной духовной пищи, традиционно в церковь берут скромные вкусности: домашние колбасы, буженину, сало, сыр, пирожки. Этот набор продуктов также неслучаен: сыры и пироги с творогом - символы достатка и сытой жизни, сало и колбасы - богатство и счастье в семье. Это оптимальный набор для пасхальной корзинки - нести с собой судки с оливье и голубцами и неудобно, и неуместно.

Фрукты и овощи освящают на Спас и другие осенние праздники, воду, бывает, берут с собой в церковь, но и для ее освящения в году есть особые дни. Не забудьте также положить в корзинку те продукты (пасхи, крашенки, колбасы), которые пожертвуете церкви.