Почетному гражданину города Николаева Юрию Крючкову откроют мемориальную доску

В Николаеве откроют мемориальную доску ученому, писателю, основателю вспомогательной исторической науки о названиях кораблей «каронимика», автору многочисленных книг по истории города и флота, Почетному гражданину города Николаева Юрию Крючкову.

18 апреля 2017 года в 14:00, в Международный день памятников и исторических мест, с целью увековечения памяти выдающегося николаевца состоится торжественное открытие мемориальной доски на доме по адресу: ул. Никольская, 34. Здесь находится І украинская гимназия им. Николая Аркаса, в которой Юрий Крючков учился в 30-40-х годах ХХ столетия. Мемориальная доска устанавливается на основании решения исполнительного комитета Николаевского городского совета от 25 ноября 2016 года.

Увековечил образ Юрия Крючкова в граните николаевский скульптор Виктор Макушин. Заказчиком выступило городское управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия.