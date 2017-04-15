Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

15.04.17 08:00Сколько просмотров этой статьи548Сколько комментариев этой статьи0

Великая или Страстная суббота - последний день перед светлым праздником Пасхи и последний день Великого поста.

Для всех православных этот день наполнен и скорбью и радостью: еще не настало Воскресение Христово, но уже все вокруг наполнено предпасхальной радостью.

Именно в Великую субботу вечером в церквях начинаются пасхальные службы. Если же вы по каким-то причинам не можете посетить всенощную, то все равно не должны ложиться спать. В эту ночь обязательно зажгите свечу перед иконой Иисуса Христа и найдите время для глубокой и чистосердечной молитвы.

Конечно, главным обычаем Страстной субботы является окраска и украшение яиц. Классическим цветом пасхальных крашенок считается красный. Но, естественно, можно красить яйца в любой цвет, который вам подскажет фантазия.

А первое яйцо, которое вы покрасили, отдайте самому младшему в семье, сказав про себя заговорные слова: "До тех пор, пока люди красить яйца будут, до той самой поры святые наш дом не забудут. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь".

В Великую субботу продолжается Великий пост. В этот день можно готовить праздничные пасхальные блюда, но есть их еще нельзя. С самого утра хозяйки принимаются за приготовление яств к богатому пасхальному столу - согласно традициям в праздник Воскресения Христова на столе должно быть не меньше 12 блюд.

Если погода в Великую субботу будет теплой и ясной, то и лето будет жаркое и засушливое. А если в этот день холодно и дождливо, то и лето будет прохладным.

Как и на протяжении всей Страстной недели, в Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные торжества и вообще веселиться. Согласно поверьям, если свадьбу сыграли на Страстной неделе, то молодые вместе долго жить не будут. И, надо сказать, эта народная примета чаще всего оказывается справедлива.

В этот день большим грехом считается смеяться и веселиться. В народе говорят, что кто будет смеяться в Страстную субботу, тот весь следующий год будет плакать.

Как и в предшествующие два дня, в субботу перед Пасхой ничего нельзя отдавать из дома, кто бы у вас что не попросил. Таким образом вы можете отдать свое здоровье, благополучие, удачу.

В этот день можно убирать могилки на кладбище, однако поминать в субботу нельзя.

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