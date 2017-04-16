Евангелия от Луки: фильм "Иисус"

В основу этого фильма было положено Евангелия от Луки. От множества других фильмов о жизни и смерти Иисуса, этот фильм отличается в первую очередь тем, что авторы ни на шаг не отступают от канонического источника, взятого за основу.

События фильма и диалоги персонажей максимально приближены к тексту Евангелия. Богословы называют Евангелия от Луки одним из самых значимых исторических источников, рассказывающих нам о жизни Иисуса. Фильм «Иисус» по праву может считаться одним из самых достоверных лент, когда-либо снятых о жизни Христа.