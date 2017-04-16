Николаев празднует Святую Пасху: Крестный ход вокруг главного храма города (видео)

В Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Николаеве началось празднование главного праздника православных христиан — Пасхи.

Как сообщают "Новости N", в 24.00 раздался звон колоколов, зазвучали песнопения. Начался Крестный ход, который возглавил Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим. Колонна верующих двинулась по ул. Лягина — Потемкинской — Советской — Большой Морской и вновь вернулась в храм. Впереди шли священнослужители с хоругвями, иконами и прочей церковной атрибутикой.

В нынешнем году Крестный ход в храме Рождества Пресвятой Богородицы оказался гораздо более многочисленным, чем в прошлом — в нем приняло участие около полуторы тысячи человек.

После Крестного хода началось традиционное пасхальное богослужение, которое продлится до утра.