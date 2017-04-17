17 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

17.04.17 09:00Сколько просмотров этой статьи184Сколько комментариев этой статьи0

Праздники сегодня: Всемирный день гемофилии.

Всемирный день гемофилии

Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии (World Federation of Hemophilia, WFH) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечают Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day).

Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Именинники сегодня: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

Народный календарь:

Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины

Иосиф Песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом.

Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе, потому что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.

На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево.

Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое.

Весной заготавливали и кору ольхи, которая благодаря дубильным веществам способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

День в истории

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