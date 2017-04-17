Сегодня отмечается Поливальный понедельник

17 апреля, понедельник (первый день после Пасхи).

Народно-православный праздник в честь весеннего обновления природы Поливальный понедельник отмечается в первый понедельник после Пасхи. В 2017 году он приходится на 17 апреля.

История

С древних времен воде приписывали чудесные свойства. Во времена языческих богов проводили весенние купания и обливания, которые считали магическими ритуалами.

С помощью таких обрядов призывали дожди, необходимые для хорошего урожая. Верили, что так можно очиститься не только внешне, но и внутренне, излечиться от многих болезней.

Обливали как себя, так и все вокруг – домашних животных, птицу, ульи, пастухов перед выходом на поле.

Чтобы вылечить кого-нибудь от болезни, водой мыли образа или предметы из серебра, а потом обливали ею больных заиканием, эпилепсией, лихорадкой. Только сделать это нужно было неожиданно.

Но в основном праздник связывали с очищением внутреннего духовного мира.

Традиции и обряды

По традиции, в Поливальный понедельник обливают водой девушек. Считается, что это придает им еще больше красоты, здоровья и защищает от болезней. Также существует обряд поливать домашнюю скотину, кур, гусей, лошадей.

С древних времен сохранился обычай в этот день обливать водой девушек, которые хотят выйти замуж. Если парень окатит молодицу в Поливальный понедельник, то она выйдет замуж за любимого человека.

Если давно не было дождя, следует найти могилу утопленника или самоубийцы и облить ее водой. По поверью, они имеют власть над дождями и могут помочь.

Приметы

Синий небосвод при безветрии – к скорому дождю.

День выдался солнечным и ясным, значит, таким же будет и лето.

Если с самого утра в Поливальный понедельник зарядил дождь, значит, и лето будет дождливым.

Если птицы вернулись из теплых стран, но не поют – еще будут морозы.

Если девушке не досталось ни капли воды, то она чем-то провинилась либо не пользуется спросом у парней.