18 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

18.04.17 12:55Сколько просмотров этой статьи135Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня празнуют.

Международный день памятников и исторических мест

Девизом Международного дня памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites) стали слова: «Сохраним нашу историческую родину».

Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

День основания Общества Красного Креста в Украине

18 апреля на Украине отмечается День основания Общества Красного Креста — старейшей организации, олицетворяющей милосердие, гуманизм, помощь и поддержку. 28 октября 1992 года президентом Украины был подписан Указ об Обществе Красного Креста Украины, согласно которому Общество было признано единственным Национальным Обществом Красного Креста, уполномоченным оказывать поддержку органам государственной власти в их деятельности в гуманитарной сфере.

Всемирный день радиолюбителя

Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всём мире отмечает свой «профессиональный» праздник — Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day).

Именинники сегодня: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул

Народный календарь:

Федул Ветреник

Народный праздник получил название в память о мучениках — диаконе Агафоподе, чтеце Феодуле и иже с ними, отдавших жизнь за веру в 303 году.

В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки.

На Федула (Феодула) нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов.

Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову — значит, можно приниматься за пахоту.

Этот день в истории:

1902 - Впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия

1906 - В результате землетрясения разрушена часть Сан-Франциско

1917 - родился Георгий Вицин - актер театра и кино, Народный артист СССР

1955 - скончался Альберт Эйнштейн - немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат

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