Курс валют на 19 апреля Евровалюта подорожала сразу на 17 копеек в официальных курсах НБУ. На сегодня, 19 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,84 грн; 1 евро – 28,67 грн; 10 российских рублей – 4,79 грн. Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на три копейки. Курс евро вырос на 17 копеек. Российский рубль "поправился" на три копейки. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама