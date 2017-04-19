08.04.17 09:381310
Курс валют на 19 апреля
|19.04.17 09:10
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Евровалюта подорожала сразу на 17 копеек в официальных курсах НБУ.
Евровалюта подорожала сразу на 17 копеек в официальных курсах НБУ.
На сегодня, 19 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,84 грн;
1 евро – 28,67 грн;
10 российских рублей – 4,79 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на три копейки.
Курс евро вырос на 17 копеек. Российский рубль "поправился" на три копейки.