08.04.17 09:381310
19 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории
|19.04.17 11:00
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Праздники сегодня.
Праздники сегодня.
День подснежника
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник — День подснежника (The Day of Snowdrop). Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля.
А поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и в других странах.
Именинники сегодня: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков
Народный календарь:
Евтихий Тихий да Ерема Пролетный
Этот день получил название в честь двух святых — архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в 6 веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в 3 веке.
По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра.
На Евтихия обычно зацветают яблони.
Этот день в истории:
1882 - скончался Чарльз Дарвин - английский натуралист, автор современной теории эволюции.
1970 - С конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101».