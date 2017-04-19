19 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

Праздники сегодня.

День подснежника

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник — День подснежника (The Day of Snowdrop). Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля.

А поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и в других странах.

Именинники сегодня: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков

Народный календарь:

Евтихий Тихий да Ерема Пролетный

Этот день получил название в честь двух святых — архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в 6 веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в 3 веке.

По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра.

На Евтихия обычно зацветают яблони.

Этот день в истории:

1882 - скончался Чарльз Дарвин - английский натуралист, автор современной теории эволюции.

1970 - С конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101».