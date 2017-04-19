19 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

19.04.17 11:00Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Праздники сегодня.

День подснежника

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник — День подснежника (The Day of Snowdrop). Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля.

А поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и в других странах.

Именинники сегодня: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков

Народный календарь:

Евтихий Тихий да Ерема Пролетный

Этот день получил название в честь двух святых — архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в 6 веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в 3 веке.

По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра.

На Евтихия обычно зацветают яблони.

Этот день в истории:

1882 - скончался Чарльз Дарвин - английский натуралист, автор современной теории эволюции.

1970 - С конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101».

Похожие новости

20.04.17 11:1620 апреля - именины, приметы, день в истории

17.04.17 09:0017 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

12.04.17 12:0212 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

05.04.17 09:015 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

01.04.17 09:001 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика