Майские праздники 2017: когда будут отдыхать украинцы

На майские праздники украинцы будут отдыхать 1, 2, 8 и 9 числа. Однако 8 число придется отработать 13 мая.

1 и 2 мая выходные дают в честь международного дня солидарности трудящихся.

8 и 9 мая будут праздновать День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но, так как понедельник не является праздничным выходным, его придется отрабатывать в субботу, 13 мая.

Для справки. Международный день солидарности трудящихся возник в середине 19 века, когда одно из рабочих движений потребовало 8-часового рабочего дня. Первыми такое требование выдвинули 21 апреля 1856 года в Австралии. День солидарности трудящихся на первое мая поставил Парижский конгресс в июле 1889 года в память о погибших в ходе демонстраций рабочих в США и Канаде в 1886 году.