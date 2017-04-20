Курс валют на 20 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 20 апреля. Так, по сравнению с предыдущим днем, курс доллара снизился на 6 коп., - до 26,79 гривен. Евровалюта подорожала на 5 коп., - до 28,73 гривен. Курс российского рубля незначительно снизился, - до 0,477 гривен. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама