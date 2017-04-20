08.04.17 09:381310
Курс валют на 20 апреля
|20.04.17 08:30
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 20 апреля.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 20 апреля.
Так, по сравнению с предыдущим днем, курс доллара снизился на 6 коп., - до 26,79 гривен.
Евровалюта подорожала на 5 коп., - до 28,73 гривен.
Курс российского рубля незначительно снизился, - до 0,477 гривен.