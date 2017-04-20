20 апреля - именины, приметы, день в истории

20.04.17 11:16Сколько просмотров этой статьи123Сколько комментариев этой статьи0

Именинники сегодня: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

Народный календарь:

Акулинин день

В этот день православные чтят память мучеников Руфина и Акилины, которые обратили в христианство 200 римских воинов. При императоре Максимине двух святых казнили.

По народному поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы речные красавицы смогли одеться и не замерзнуть.

За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц. А чтобы обезопасить себя, идя по воду, брали с собой пучок полыни — отпугнуть водяных дев. В противном случае они могли защекотать человека до смерти.

На Акулину примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина».

Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.

Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину — такова она будет и 20 сентября.

Этот день в истории:

1889 - родился Адольф Гитлер - немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945)

1920 - Открылись VII летние Олимпийские игры в Антверпене (Бельгия)

1920 - Хоккей на льду — мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр

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