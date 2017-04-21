08.04.17 09:381310
21 апреля - именины, приметы, день в истории
|21.04.17 11:00
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Именинники сегодня: Иван, Мария, Родион, Сергей.
Именинники сегодня: Иван, Мария, Родион, Сергей.
Народный календарь:
Родион Ледолом
В этот день церковь поминает святого Иродиона (Родиона) — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.
В народе святой Родион известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.
Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны.
Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.
Этот день в истории:
1926 - родилась Елизавета II - королева Великобритании (с 1952 года).
1972 - Спускаемый аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны.