21 апреля - именины, приметы, день в истории

21.04.17 11:00Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Именинники сегодня: Иван, Мария, Родион, Сергей.

Народный календарь:

Родион Ледолом

В этот день церковь поминает святого Иродиона (Родиона) — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

В народе святой Родион известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны.

Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

Этот день в истории:

1926 - родилась Елизавета II - королева Великобритании (с 1952 года).

1972 - Спускаемый аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны.

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Пятница, 21.04.2017

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