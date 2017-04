В США умер известный музыкант Кьюба Гудинг-старший Американский певец в стиле соул, вокалист группы The Main Ingredient Кьюба Гудинг-старший скончался на 73-м году жизни. Об этом проинформировало издание New York Daily News. Согласно данным сотрудников полиции, в салоне транспортного средства было обнаружено несколько бутылок с алкогольными напитками. Группа The Main Ingredient прославилась в 70-е годы прошлого века. Главным хитом коллектива считается песня Everybody Plays the Fool, номинированная на Grammy. Кьюба Гудинг-старший — отец известного американского актера Кьюбы М. Гудинг-младшего, получившего премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в ленте «Джерри Магуайер» (1996). У певца 4 детей от бывшей жены, певицы Ширли Салливан - вокалистки группы The Sweathearts. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама